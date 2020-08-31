Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попова оценила возможность второй волны коронавируса в России 

RT на русском и ещё 36 1 час назад
В России оценили возможность второй волны коронавируса
Фото: Reuters
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила возможность втрой волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки: и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей», — заявила Попова, отвечая на соответсвующий вопрос.

Она отметила необходимость быть готовыми к самым разным вариантам.

«Но если мы будем соблюдать правила, ничего… изменений произойти не должно», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что окончательная победа над коронавирусной инфекцией наступит не позднее чем через полгода.
Доктор биологических наук профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.
RT на русском: последние новости
Директор «Ленкома» рассказал о состоянии Дмитрия Певцова Директор «Ленкома» рассказал о состоянии Дмитрия Певцова Путин попросил россиян помнить о коронавирусе Путин попросил россиян помнить о коронавирусе В ВОЗ оценили воздействие пандемии на мировое сообщество В ВОЗ оценили воздействие пандемии на мировое сообщество
Общество , Анна Попова , Сергей Собянин , МГУ , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легкоступова перед смертью сравнила себя с крысой
Легкоступова перед смертью сравнила себя с крысой
Трамп нашел способ довести демократов «до безумия»
Трамп нашел способ довести демократов «до безумия»
Запад вдруг изменил отношение к Лукашенко
Запад вдруг изменил отношение к Лукашенко
В Австралии раскрыта сеть педофилов
В Австралии раскрыта сеть педофилов
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение