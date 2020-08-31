В России оценили возможность второй волны коронавируса

«Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки: и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей», — заявила Попова, отвечая на соответсвующий вопрос.