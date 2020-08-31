Умер Александр Горин

"Руководство Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщает, что 29 августа на 70-м году жизни после тяжелой болезни скончался заслуженный артист России Александр Горин. Светлая память об этом прекрасном артисте и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении.