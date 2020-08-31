Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер артист цирка Александр Горин 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Умер Александр Горин
Фото: РОСГОСЦИРК
Заслуженный артист России Александр Горин умер 29 августа в возрасте 69 лет, сообщается на официальном сайте Росгосцирка.

"Руководство Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщает, что 29 августа на 70-м году жизни после тяжелой болезни скончался заслуженный артист России Александр Горин. Светлая память об этом прекрасном артисте и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Александр Петрович Горин родился 23 июля 1951 года. В цирке с 1973 года, участник группы эквилибристов на першах под руководством Алексея Сарача. С 1978 года стажировался как дрессировщик у Валентина Филатова. С 1979 года — артист-дрессировщик аттракциона "Медвежий цирк", созданного Валентином Филатовым.
Умер Владимир Андреев
В 1994 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
ТАСС: последние новости
Интервью Владимира Путина телеканалу "Россия-24". Главное Интервью Владимира Путина телеканалу "Россия-24". Главное Вводить маркировку труб в России пока не планируется Вводить маркировку труб в России пока не планируется В Крыму разрешили сдавать нормы ГТО и проводить спортивные игры при 10% зрителей В Крыму разрешили сдавать нормы ГТО и проводить спортивные игры при 10% зрителей
Общество , Другое , Александр Горин , Владимир Андреев , Валентин Филатов , Алексей Сарач
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение