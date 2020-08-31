Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне готовятся остаться на даче из-за боязни ограничений 

Лера Букина 37 минут назад
Россияне готовятся остаться на даче из-за боязни ограничений
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса заставила россиян пересмотреть свои взгляды на загородную жизнь. Еще недавно покупка дачного участка не была столь ценным приобретением. Но все изменилось со времен введения в стране ограничительных мер. Аналитики Рамблера узнали у россиян, что лично они стали думать о загородной жизни в уже посткарантинной реальности.

Россияне рассказали о наличии у них дачных участков

Исследование показало, что многие россияне уже имеют один дачный участок. Так, 58% опрошенных давно его приобрели. 26% участников не имеют дачного участка. Они не планируют его приобретать. Однако 9% хоть и не имеют дачи сейчас, но планируют ее купить в ближайшее время. 7% россиян лишь недавно стали обладателями собственной дачи.

Россияне полюбили дачную жизнь больше, чем городскую

Аналитики Рамблера узнали, что на сегодняшний день (после пандемии) большинство россиян все-таки выбирают дачную жизнь благодаря свежему воздуху. Выяснилось, что 92% — это именно те люди, которые отдают предпочтение жизни за городом. А 8% пока не готовы распрощаться с жизнью в городе.

Россияне готовятся пережидать новый карантин на даче

Как выяснилось, россияне готовятся к тому, что осенью будут жить на даче в связи с опасением по поводу введения новых карантинных ограничений. Им был задан вопрос: «Если вы узнаете, что осенью ваш город закроют на карантин, что вы будете делать?». 47% респондентов планируют уехать за город (или остаться, поскольку многие и сейчас живут там). 31% россиян пока не знают, что предпримут в связи с этим. 22% участников планируют остаться в городе.
В исследовании приняли участие 2011 человек.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Комментарии
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
Российские вертолетоносцы сравнили с «Мистралями»
Российские вертолетоносцы сравнили с «Мистралями»
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Сердюков заговорил о пенсии
02:37
Сердюков заговорил о пенсии
Политика
Сразу три страны запретили въезд Лукашенко
00:16
Сразу три страны запретили въезд Лукашенко
В мире
Фургал отказался от сделки со следствием
00:16
Фургал отказался от сделки со следствием
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение