Россияне готовятся остаться на даче из-за боязни ограничений 

Пандемия коронавируса заставила россиян пересмотреть свои взгляды на загородную жизнь. Еще недавно покупка дачного участка не была столь ценным приобретением. Но все изменилось со времен введения в стране ограничительных мер. Аналитики Рамблера узнали у россиян, что лично они стали думать о загородной жизни в уже посткарантинной реальности.

Россияне рассказали о наличии у них дачных участков

Исследование показало, что многие россияне уже имеют один дачный участок. Так, 58% опрошенных давно его приобрели. 26% участников не имеют дачного участка. Они не планируют его приобретать. Однако 9% хоть и не имеют дачи сейчас, но планируют ее купить в ближайшее время. 7% россиян лишь недавно стали обладателями собственной дачи.

Россияне полюбили дачную жизнь больше, чем городскую

Аналитики Рамблера узнали, что на сегодняшний день (после пандемии) большинство россиян все-таки выбирают дачную жизнь благодаря свежему воздуху. Выяснилось, что 92% — это именно те люди, которые отдают предпочтение жизни за городом. А 8% пока не готовы распрощаться с жизнью в городе.

Россияне готовятся пережидать новый карантин на даче

Как выяснилось, россияне готовятся к тому, что осенью будут жить на даче в связи с опасением по поводу введения новых карантинных ограничений. Им был задан вопрос: «Если вы узнаете, что осенью ваш город закроют на карантин, что вы будете делать?». 47% респондентов планируют уехать за город (или остаться, поскольку многие и сейчас живут там). 31% россиян пока не знают, что предпримут в связи с этим. 22% участников планируют остаться в городе.

В исследовании приняли участие 2011 человек.