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Чей Крым и «отвратительная» реформа: Нечаев ответил на вопросы Собчак 

Мария Иванова 42 минуты назад
Чей Крым: Нечаев ответил на вопросы Собчак
Фото: ТАСС
Основатель Faberlic Алексей Нечаев рассказал о своей партии «Новые люди», принадлежности Крыма, своем отношении к президенту России Владимиру Путину, оппозиционеру Алексею Навальному и пенсионной реформе. Интервью с Нечаевым опубликовано на YouTube-канале Ксении Собчак.

«Есть люди, которы в 2014 году пришли на референдум, живя в Крыму, и проголосовали за присоединение к России. Для меня позиция этих людей и есть самая важная. Они самоопределились», — так Нечаев ответил на вопрос Собчак о своей позиции по Крыму.

При этом Нечаев отметил, что поддержкой Виктора Януковича Россия оттолкнула от себя десятки миллионов украинцев.
Повышение пенсионного возраста во время беседы с Собчак он назвал «отвратительной реформой».

«Она была сделана без разговоров, под прикрытием Чемпионата мира по футболу. Так не делается», — заявил он

Говоря о своем отношении к Путину, Нечаев заявил, что против президента в России выступает меньшинство, а абсолютное большинство Путина поддерживает. Он рассказал, что на последних выборах сам голосовал за Путина.
Собчак спросила Нечаева, есть ли у него договоренности с Кремлем по поводу прохождения партии на выборах в сентябре.

«Конечно, нет. Такой гарантии нет и не может быть ее. Даже если бы кто-то договорился с Кремлем, это бы ничего не значило», — заявил он.

Нечаев рассказал, что его партия ориентирована на молодых людей, будущих предпринимателей, блогеров, дизайнеров, репетиторов, активный средний класс.
Комментируя ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальный, Нечаев заявил, что очень важно, чтобы Навальный выздоровел, вернулся и «конкурировал».

«Пусть даже ругается на нас», — сказал он.

Нечаев похвалил антикоррупционные расследования Навального и раскритиковал его за «непримиримость к любой оппозиции». По его мнению, таким подходом Навальный «зеркалит» позицию российских силовиков.
Как писал «Рамблер», информация о создании партии Нечаевым появилась в январе 2020 года. Сообщалось, что после регистрации партия намерена участвовать в региональных выборах в 2020 году, а в 2021-м — в выборах в Госдуму. К июню 2020-го партия зарегистрировала 53 региональных отделения.
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Комментарии 1
Общество , Виктор Янукович , Алексей Навальный , Ксения Собчак , Владимир Путин , Алексей Нечаев , Госдума , Республика Крым
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