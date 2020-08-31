Чей Крым: Нечаев ответил на вопросы Собчак

«Есть люди, которы в 2014 году пришли на референдум, живя в Крыму, и проголосовали за присоединение к России. Для меня позиция этих людей и есть самая важная. Они самоопределились», — так Нечаев ответил на вопрос Собчак о своей позиции по Крыму.

При этом Нечаев отметил, что поддержкой Виктора Януковича Россия оттолкнула от себя десятки миллионов украинцев.

Повышение пенсионного возраста во время беседы с Собчак он назвал «отвратительной реформой».

«Она была сделана без разговоров, под прикрытием Чемпионата мира по футболу. Так не делается», — заявил он

Говоря о своем отношении к Путину, Нечаев заявил, что против президента в России выступает меньшинство, а абсолютное большинство Путина поддерживает. Он рассказал, что на последних выборах сам голосовал за Путина.

Собчак спросила Нечаева, есть ли у него договоренности с Кремлем по поводу прохождения партии на выборах в сентябре.

«Конечно, нет. Такой гарантии нет и не может быть ее. Даже если бы кто-то договорился с Кремлем, это бы ничего не значило», — заявил он.

Нечаев рассказал, что его партия ориентирована на молодых людей, будущих предпринимателей, блогеров, дизайнеров, репетиторов, активный средний класс.

Комментируя ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальный, Нечаев заявил, что очень важно, чтобы Навальный выздоровел, вернулся и «конкурировал».

«Пусть даже ругается на нас», — сказал он.

Нечаев похвалил антикоррупционные расследования Навального и раскритиковал его за «непримиримость к любой оппозиции». По его мнению, таким подходом Навальный «зеркалит» позицию российских силовиков.