Чей Крым: Нечаев ответил на вопросы Собчак

Основатель Faberlic Алексей Нечаев рассказал о своей партии «Новые люди», принадлежности Крыма, своем отношении к президенту России Владимиру Путину, оппозиционеру Алексею Навальному и пенсионной реформе. Интервью с Нечаевым опубликовано на YouTube-канале Ксении Собчак.
«Есть люди, которы в 2014 году пришли на референдум, живя в Крыму, и проголосовали за присоединение к России. Для меня позиция этих людей и есть самая важная. Они самоопределились», — так Нечаев ответил на вопрос Собчак о своей позиции по Крыму.
При этом Нечаев отметил, что поддержкой Виктора Януковича Россия оттолкнула от себя десятки миллионов украинцев.
Повышение пенсионного возраста во время беседы с Собчак он назвал «отвратительной реформой».
«Она была сделана без разговоров, под прикрытием Чемпионата мира по футболу. Так не делается», — заявил он
Говоря о своем отношении к Путину, Нечаев заявил, что против президента в России выступает меньшинство, а абсолютное большинство Путина поддерживает. Он рассказал, что на последних выборах сам голосовал за Путина.
Собчак спросила Нечаева, есть ли у него договоренности с Кремлем по поводу прохождения партии на выборах в сентябре.
«Конечно, нет. Такой гарантии нет и не может быть ее. Даже если бы кто-то договорился с Кремлем, это бы ничего не значило», — заявил он.
Нечаев рассказал, что его партия ориентирована на молодых людей, будущих предпринимателей, блогеров, дизайнеров, репетиторов, активный средний класс.
Комментируя ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальный, Нечаев заявил, что очень важно, чтобы Навальный выздоровел, вернулся и «конкурировал».
«Пусть даже ругается на нас», — сказал он.
Нечаев похвалил антикоррупционные расследования Навального и раскритиковал его за «непримиримость к любой оппозиции». По его мнению, таким подходом Навальный «зеркалит» позицию российских силовиков.
Как писал «Рамблер», информация о создании партии Нечаевым появилась в январе 2020 года. Сообщалось, что после регистрации партия намерена участвовать в региональных выборах в 2020 году, а в 2021-м — в выборах в Госдуму. К июню 2020-го партия зарегистрировала 53 региональных отделения.