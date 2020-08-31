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Почему ВОЗ пугает новой волной коронавируса 

Артём Кульша 1 час назад
Почему ВОЗ пугает новой волной коронавируса
Фото: ТАСС
Новая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не неизбежна. Об этом вирусолог Александр Чепурнов заявил «Царьграду».
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 25,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 990,3 тысячи человек.
Некоторое время назад во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции неизбежна, а смертность от нее существенно вырастет к зиме.

«Это все мне напоминает гадание», — заявил Чепурнов сегодня.

По его словам, с одной стороны прогноз ВОЗ очевидный, потому что осенью возможны сезонные осложнения в вопросе распространения любых вирусов, а с другой — под ним нет достаточной научной подоплеки, потому что такой прогноз невозможно распространить на весь мир, так как в разных частях света коронавирус проявляет себя по-разному.
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Комментарии
Общество , Александр Чепурнов , ВОЗ , Царьград ТВ
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