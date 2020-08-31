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Россияне выступили за изучение книг о Гарри Поттере в школе 

Газета.Ru и ещё 7 59 минут назад
Россияне назвали книги, которые хотели бы изучать в школе
Фото: РИА Новости
Около 42% жителей России хотели бы добавить в школьную программу книги о Гарри Поттерег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты соответствующего опроса сервиса MyBook.
30% заявили, что не против добавить в программу детектив Бориса Акунина "Азазель".
Респонденты также считают, что в школе нужно изучать "Похороните меня за плинтусом", "Зулейха открывает глаза", "Дом, в котором…", "Цветы для Элджернона", "У войны не женское лицо", "Вторая жизнь Уве" и "Щегол".
За исключение из школьной программы "Войны и мира" и "Тихого Дона" проголосовали 24% читателей. Еще 20% опрашиваемых отметили, что школьникам не следует читать на литературе лагерную прозу, в частности "Один день Ивана Денисовича" и "Колымские рассказы".
Главный редактор книжного сервиса Екатерина Писарева, комментируя результаты опроса выразила мнение, что читателям хочется, чтобы уроки литературы стали увлекательнее и динамичнее — без серьезного чтения, требующего рефлексии.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян.
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Комментарии
Общество , Борис Акунин , Екатерина Писарева , Гарри Поттер , ИТАР-ТАСС
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