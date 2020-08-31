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В Крыму 1 сентября откроются три новые школы 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Крыму 1 сентября откроются три новые школы
Фото: РИА Новости
Три новые школы откроются в Крыму 1 сентября 2020 года, они будут оборудованы компьютерной техникой по нацпроекту "Образование", сообщила в понедельник министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

"Три школы открываются завтра для детей. Таким образом, создано 2 054 места для школьников в Симферопольском районе, в Евпатории и в Судаке. Кроме того, у нас открывается 14 детских садов. Это тоже дополнительные места", — сообщила Лаврик в ходе в ходе общекрымского родительского собрания, которое проходит онлайн.

Также, по ее словам, в этом году в рамках нацпроекта "Образование" 102 школы получат комплекты оборудования, в которые входят 38 компьютеров, интерактивные доски и многофункциональные устройства. Она напомнила, что в 2021 году, согласно этому проекту, будут оснащены 300 образовательных учреждений, в 2022 году — еще 167 учреждений.
В июне 2020 года глава республики Сергей Аксенов сообщал, что власти рассчитывают к 2022 году оснастить компьютерами все школы в регионе, на эти цели выделят 250 млн рублей по нацпроекту "Образование". В рамках нацпроекта компьютерную технику получат 569 учебных заведений. Это и школы, и интернаты, и учреждения профессионального образования, колледжи и техникумы.
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Комментарии 1
Общество , Сергей Аксенов , Евпатория , Республика Крым , Судак
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