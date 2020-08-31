В Крыму 1 сентября откроются три новые школы 

Три новые школы откроются в Крыму 1 сентября 2020 года, они будут оборудованы компьютерной техникой по нацпроекту "Образование", сообщила в понедельник министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

"Три школы открываются завтра для детей. Таким образом, создано 2 054 места для школьников в Симферопольском районе, в Евпатории и в Судаке. Кроме того, у нас открывается 14 детских садов. Это тоже дополнительные места", — сообщила Лаврик в ходе в ходе общекрымского родительского собрания, которое проходит онлайн.

Также, по ее словам, в этом году в рамках нацпроекта "Образование" 102 школы получат комплекты оборудования, в которые входят 38 компьютеров, интерактивные доски и многофункциональные устройства. Она напомнила, что в 2021 году, согласно этому проекту, будут оснащены 300 образовательных учреждений, в 2022 году — еще 167 учреждений.