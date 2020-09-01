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Россиянам обозначили срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 56 21 минуту назад
Россиянам предрекли коллективный иммунитет к COVID
Фото: РИА Новости
Коллективный иммунитет к коронавирусу среди россиян сформируется к ноябрю. Этот срок при условии начала вакцинации обозначил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН.

«Вакцина поступит уже в сентябре, как я слышал от министра здравоохранения Михаила Мурашко. К ноябрю эффект создания коллективного иммунитета будет ощущаться», — пояснил он.

Зуев добавил, что устойчивость населения к вирусам появляется, если как минимум 60 процентов граждан выработали антитела.
При этом важную роль в формировании коллективного иммунитета он отвел вакцинации. При интенсивной прививочной кампании Россия перешагнет показатель в 60 процентов за пару месяцев, заверил он.
Ранее Мурашко заявил, что первые поставки препарата большими партиями начнутся в сентябре, к ноябрю они выйдут на максимальные объемы.
В конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила новые данные по числу россиян с иммунитетом к коронавирусу. Антитела к инфекции сформировались у 24-26 процентов жителей России, то есть у четверти населения. Активнее всего иммунитет формировался среди детей, до 40 процентов из них перенесли инфекцию без клинических признаков.
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Общество , Анна Попова , Виктор Зуев , Михаил Мурашко , Роспотребнадзор
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