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Серфинг по лужам в Ленобласти попал на видео 

Вадим Дроздов 51 минуту назад
В Гатчине в Ленинградской области местные жители устроили катания на вейкборде по лужам. В качестве тягача вместо катера использовали обычный автомобиль, прицепившись к нему буксировочным троссом. Все это было устроено, чтобы привлечь внимание коммунальных служб к аварийному состоянию дорог.
"Проверил. Точно, не дорога, а озеро. Можно на вейке кататься. Отличная работа, классный ремонт», — комментирует все происходящее гатчинец Александр Литвинов. Александр работает менеджером в спортивном магазине, два года занимается кайтсерфингом — катанием на доске с воздушным змеем.
Сотрудники коммунальных служб откачали воду в тот же день.
Общество , Видео , Александр Литвинов , Гатчина , Ленинградская область
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