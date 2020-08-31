В России запретят изымать домашних животных за долги 

Под запрет не попадут те животные, содержание которых в качестве питомцев запрещено в стране.

На рассмотрение Государственной думы РФ в ближайшее время будет внесен законопроект, предлагающий ввести запрет на изымание домашних животных за невыплату долгов. Такую информацию предоставил автор инициативы депутат Владимир Бурматов

Согласно законопроекту, который планируется ввести после 9 сентября, питомцы граждан должны быть отнесены к имуществу, на которое не распространяется взыскание по исполнительным документам.

В настоящее время, как указал Бурматов, изымать сельскохозяйственных животных уже считается незаконным, тогда как домашних животных должников можно лишить. Коллекторы даже отмечают, что подобные действия являются достаточно эффективным способом мотивации к выплате долга.

«С нашей точки зрения, это варварство, кощунство и запредельная жестокость», — цитируют автора законопроекта «Известия».

Бурматов отметил, что к числу домашних животных будут относиться те питомцы, содержание которых официально не запрещено на уровне специального постановления правительства.

В случае принятия инициатива внесет корректировки в работу всех организаций, занимающихся изъятием у россиян имущества из-за долгов.