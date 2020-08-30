«Страшный день»: умер создатель «Смешариков» 

В возрасте 72 лет скончался художественный руководитель и создатель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров . В 2003 году Прохоров основал студию «Петербург», которая по сегодняшний день выпускает сериал.

На 73-м году жизни умер один из создателей «Смешариков» Анатолий Прохоров. Об этом сообщил номинант на премию «Оскар», мультипликатор Константин Бронзит.

«Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель», — написал Бронзит на своей странице в Facebook.

«Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии «Пилот» и одного из создателей сериала «Смешарики», — сказал Капков.

В группе компаний «Рики», которая является материнской компанией студии компьютерной анимации «Петербург», выразили соболезнования в связи с уходом основателя студии.

«Анатолий Валентинович всегда был очень позитивным, энергичным идейным вдохновителем. Его вклад в развитие российской анимации невозможно переоценить, — говорится в коллективном заявлении сотрудников. — Благодаря его вере и творческому вкладу появились «Смешарики», над которыми он продолжал работать до последнего дня жизни. Для нашей команды он был не просто художественным руководителем, коллегой, но другом, учителем и наставником. Как продюсер, мыслитель, культуролог он каждый раз брал новую высоту, открывая новые горизонты для тех, кому посчастливилось взаимодействовать с ним. Это невосполнимая утрата, мы выражаем соболезнования родным и близкими Анатолия Валентиновича и скорбим вместе с ними».

В юные годы Анатолий Прохоров не был связан с мультипликацией, он закончил физический факультет МГУ в 1971 году, а после защитил кандидатскую диссертацию. Однако уже в 1978-м начал работать в Комиссии по теории культуры Научного совета по истории мировой культуры при президиуме АН СССР. В 80-е годы Прохоров посвятил себя изучению и теории анимации.

А 1988 году основал первую в СССР независимую мультипликационную студию «Пилот» вместе с аниматором Александром Татарским . К этому времени имя Татарского было известно уже во всем мире. Он создал такие хиты, как «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «Обратная сторона Луны» и «Следствия ведут Колобки». Главные герои последнего стали главной интеллектуальной собственностью вновь созданной студии, впоследствии Колобки были переименованы в Братьев Пилотов.

В 2003 году Прохоров покинул «Пилот» создал студию компьютерной анимации «Петербург». В том же году вышли первые эпизоды мультсериала «Смешарики», который был создан в рамках образовательного проекта «Мир без насилия». Прохоров был бессменным руководителем сериала. «Смешарики» стали одним из важнейших и самых успешных явлений в российской анимации после распада СССР. В 2008 году сериал получил госпремию РФ, он также был отмечен наградами на международных фестивалях.

Из-за большого успеха проект получил несколько спин-оффов — «Малышарики», «Азбуки Смешариков», «Наследники» и другие.

В мае этого года после восьмилетнего перерыва вышел новый сезон «Смешариков» на стриминговой платформе «Кинопоиск HD». Его создали те же люди, которые занимались оригинальным проектом, включая Анатолия Прохорова.