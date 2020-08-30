Россиянам дали советы по выживанию в лесу

Специалисты советуют взять с собой в лес немного воды и еды, а также компас, спички и нож.

Перед походом в лес необходимо пополнить баланс сотового телефона и проверить заряд батареи. Уже в лесу необходимо запоминать необычные деревья или предметы, которые будут ориентирами для возвращения домой, а оказавшись на тропе — проверить не является ли она звериной. Об этом сообщили в МЧС РФ, дав советы по выживанию в лесу.

В ведомстве предупредили, что нужно быть внимательным, когда выходишь на тропу в лесу. Иначе можно выйти вместе с семейством лосей к водопою.

«Если ветки то и дело бьют вам в лицо и грудь, это значит, что дорожка протоптана зверями. Немедленно сойдите с нее, встречаться с лесными обитателями все равно опасно», — объяснили РИА Новости в МЧС.

В министерстве напомнили, что перед каждым походом в лес, нужно предупреждать своих родных, сообщать им примерный маршрут и ориентировочное время возвращения. Также специалисты советуют взять с собой свисток, надеть яркую одежду со светоотражающими элементами.

В МЧС посоветовали, взять с собой немного воды и еды, а также компас, спички и нож. Кто постоянно пьет лекарства, то стоит прихватить с собой в лес и необходимые медикаменты.