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Судьба Белоруссии. Главное

Умер народный артист СССР Владимир Андреев 

ТАСС 9 минут назад
Умер Владимир Андреев
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Владимир Андреев умер в субботу на 91-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут на даче его не стало, — отметил Заславский. — Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что все будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС".

По словам Заславского, организацию похорон взял на себя Театр имени Ермоловой, который долгие годы возглавлял Андреев.

"По предварительной информации, прощание пройдет в среду, 2 сентября", — сказал собеседник агентства.

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Общество , Наталья Селезнева , Владимир Андреев
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