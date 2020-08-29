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Судьба Белоруссии. Главное

Определено место похорон Владимира Андреева 

Мослента и ещё 57 16 минут назад
Определено место похорон Владимира Андреева
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР, актер и театральный режиссер Владимир Андреев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Театре имени Ермоловой.
Прощание, предположительно, состоится в среду, 2 сентября. Его планируется провести в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой, президентом которого Андреев был с 2012 года. Театр взял на себя организацию похорон.
Андреев умер на 91 году жизни 29 августа. Он известен в том числе по ролям Володи Бугрова в «Битве в пути» и царя в «Сказке о царе Салтане». Андреев — лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», обладатель театральной премии «Золотая маска». Как профессор ГИТИСа заведовал в вузе кафедрой мастерства актера.
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Общество , Владимир Андреев , Москва
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