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Почему вы такие нудные, дети? 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Почему вы такие нудные, дети?
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то есть общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста — и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь.
У моих ровесников, а также и тех, кто немного постарше, — там как было?
Православные неофиты — веревкой косу перевяжут, портрет царя на стену и церкви восстанавливать.
Нацболы — штурмовали разные здания и государства во имя другой России, про которую сами знаете у кого можно та-а-кое прочесть.
Анархисты, троцкисты, всякие экзотические леваки. П. Ч., мир его праху, рассказывал, как они на проходных заводов стояли, и пытались рабочим листовки всучить, чтобы их за коммунизм агитировать.
Нацики со своими зигами-рунами и прочими пугающими делами.
Кого только не было вокруг. Дугинцы-евразийцы. N. N., которого многие тут знают, реконструировал в масштабах самого себя мир Южной Африки времен Яна Смита. Егор (Холмогоров — прим. ВЗГЛЯД) и Костя (Крылов — прим. ВЗГЛЯД) новый русский национализм придумывали. Про феминизм тогда думали, что это вот что: если мужчине «все можно», то и женщине должно быть «все можно» (не смейтесь, но так оно было). В живом журнале у Миши Вербицкого каждый день рутинно происходило то, за что сейчас убили бы за минуту. И даже Дмитрий Быков редактировал с нами газету «Консерватор», где Бог знает что писали. И даже Навальный, который тогда был белокурая бестия и русский патриот, прославился тем, что, наводя порядок, стрелял в зал на дебатах, где и я как-то в жюри состоял.
Государство было скучное, государство состояло из «Уринсон обратился в МВФ по вопросу рефинансирования», а вот на той стороне, где юность, богема и всякие «активисты» и «деятели», там был невероятно разнообразный мир.
А теперь все перевернулось. Теперь если от кого и ждешь чего-то неожиданного, так это от стариков-начальников, от Путина, Трампа и Лукашенко. А вот на стороне юности воцарилась какая-то мертвая скука.
Зайдешь на страницу какого-нибудь двадцать плюс «неравнодушного», и вроде бы там жизнь кипит: флаги развеваются, полиция лютует, борьба в разгаре.
А за что борьба-то?
А вот за что: «Министр по делам евроинтеграции заявил, что необходимо пересчитать голоса».
А вот за что: «Глава госбанка украл денег на личный самолет, не забудем, не простим».
А вот за что: «Токсичный чувак сказал, что девочки дуры, требуем его уволить».
То есть молодые люди — гормоны! заблуждения, трагедии, мечты! — на полном серьезе воюют за то, чтобы окружающий их миропорядок стал более буржуазным, лицемерным и дисциплинирующим.
Он ведь недостаточно буржуазный, лицемерный и дисциплинирующий. В нем мало дрессированных евроклерков с «отчетностью». Надо побольше.
И я даже могу согласиться — мне-то, увы, уже не двадцать, — что где-то и в чем-то нужны и буржуазность, и лицемерие, и дисциплина, и отчетность, и что хотите. Жизнь разнообразна, и без этого тоже никак.
Но вот как можно в страстной юности рубашку рвать, глотку рвать и душу рвать за эти ценности, за евроинтеграцию, цензуру и купипылесос, — уму непостижимо.
Почему вы такие нудные, дети? Но пока живы старики-разбойники, пока есть кому побегать с калашом, и есть кого прогрессивным газетам гитлерами ругать, — все не так плохо.
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Общество , Статьи , Дмитрий Быков , Ян Смит , Международный валютный фонд , ЮАР
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