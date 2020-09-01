Почему вы такие нудные, дети? 

Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то есть общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста — и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь.

У моих ровесников, а также и тех, кто немного постарше, — там как было?

Православные неофиты — веревкой косу перевяжут, портрет царя на стену и церкви восстанавливать.

Нацболы — штурмовали разные здания и государства во имя другой России , про которую сами знаете у кого можно та-а-кое прочесть.

Анархисты, троцкисты, всякие экзотические леваки. П. Ч., мир его праху, рассказывал, как они на проходных заводов стояли, и пытались рабочим листовки всучить, чтобы их за коммунизм агитировать.

Нацики со своими зигами-рунами и прочими пугающими делами.

Кого только не было вокруг. Дугинцы-евразийцы. N. N., которого многие тут знают, реконструировал в масштабах самого себя мир Южной Африки времен Яна Смита . Егор (Холмогоров — прим. ВЗГЛЯД) и Костя (Крылов — прим. ВЗГЛЯД) новый русский национализм придумывали. Про феминизм тогда думали, что это вот что: если мужчине «все можно», то и женщине должно быть «все можно» (не смейтесь, но так оно было). В живом журнале у Миши Вербицкого каждый день рутинно происходило то, за что сейчас убили бы за минуту. И даже Дмитрий Быков редактировал с нами газету «Консерватор», где Бог знает что писали. И даже Навальный, который тогда был белокурая бестия и русский патриот, прославился тем, что, наводя порядок, стрелял в зал на дебатах, где и я как-то в жюри состоял.

Государство было скучное, государство состояло из «Уринсон обратился в МВФ по вопросу рефинансирования», а вот на той стороне, где юность, богема и всякие «активисты» и «деятели», там был невероятно разнообразный мир.

А теперь все перевернулось. Теперь если от кого и ждешь чего-то неожиданного, так это от стариков-начальников, от Путина, Трампа и Лукашенко. А вот на стороне юности воцарилась какая-то мертвая скука.

Зайдешь на страницу какого-нибудь двадцать плюс «неравнодушного», и вроде бы там жизнь кипит: флаги развеваются, полиция лютует, борьба в разгаре.

А за что борьба-то?

А вот за что: «Министр по делам евроинтеграции заявил, что необходимо пересчитать голоса».

А вот за что: «Глава госбанка украл денег на личный самолет, не забудем, не простим».

А вот за что: «Токсичный чувак сказал, что девочки дуры, требуем его уволить».

То есть молодые люди — гормоны! заблуждения, трагедии, мечты! — на полном серьезе воюют за то, чтобы окружающий их миропорядок стал более буржуазным, лицемерным и дисциплинирующим.

Он ведь недостаточно буржуазный, лицемерный и дисциплинирующий. В нем мало дрессированных евроклерков с «отчетностью». Надо побольше.

И я даже могу согласиться — мне-то, увы, уже не двадцать, — что где-то и в чем-то нужны и буржуазность, и лицемерие, и дисциплина, и отчетность, и что хотите. Жизнь разнообразна, и без этого тоже никак.

Но вот как можно в страстной юности рубашку рвать, глотку рвать и душу рвать за эти ценности, за евроинтеграцию, цензуру и купипылесос, — уму непостижимо.

Почему вы такие нудные, дети? Но пока живы старики-разбойники, пока есть кому побегать с калашом, и есть кого прогрессивным газетам гитлерами ругать, — все не так плохо.