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Судьба Белоруссии. Главное

Мистика: Мать Аллы Вербер умерла в день похорон дочери 

Павел Тиунов 1 час назад
Мистика: Мать Аллы Вербер умерла в день похорон дочери
Фото: РИА Новости
Мать российского байера Аллы Вербер Татьяна Абрамовна скончалась в годовщину похорон дочери, сообщает «Экспресс-газета».
Как сообщал «Рамблер», о смерти Аллы Вербер стало известно 6 августа 2019 гда. Ей был 61 год. СМИ отмечали, что фэшн-директор ЦУМа скончалась на курорте в Италии, причиной смерти был назван инфаркт. 14 августа известного российского байера похоронили.
О смерти Татьяны Абрамовны сообщила внучка Екатерина. Она подчеркнула, что бабушка скончалась 14 августа 2020 года в канадском Монреале, ровно через год после похорон матери. Девушка выразила глубокое сожаление по поводу смерти родственницы. По ее словам, у Татьяны Абрамовны была непростая судьба: она пережила блокаду, эмиграцию, смерть мужа.

«Я бы хотела сказать ей, что очень ей горжусь», — написала Екатерина.

Общество , Алла Вербер , ЦУМ , Экспресс-газета
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