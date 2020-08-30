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Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам 

Lenta.ru и ещё 6 18 минут назад
Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам
Фото: lenta.ru
Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», обратился к омским врачам, к которым поступил Алексей Навальный. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Он призвал не обращать внимание на критиков, поскольку те своими речами «гневят бога» и могут оказаться в такой же ситуации, как и Навальный, когда внезапно может понадобиться медицинская помощь.
Мясников отметил, что не слышал ни одного осуждающего слова от немецких врачей. «Мы знаем, что вы выполнили свой долг, вы сделали самое главное. Именно вы ему спасли жизнь. Если они не спасали вам спасибо, то я вам говорю спасибо за спасенную жизнь», — резюмировал он.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».
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Общество , Алексей Навальный , Александр Мясников
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