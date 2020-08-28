Упомянутые Путиным ВУЗы снизили стоимость обучения 

ВУЗы, о которых упоминал президент РФ Владимир Путин из-за того, что они не сохранили стоимость обучения на уровне 2019 года, снизили стоимость учебы. Об этом заявил РИА "Новости" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Чтобы обеспечить выполнение рекомендации, в течение весны-лета мы мониторили ситуацию и взаимодействовали с теми вузами, кто не прислушался к рекомендации. Во второй половине августа был проведен дополнительный мониторинг совместно с Общероссийским народным фронтом", — сказал он.
По его словам, те ВУЗы, которые Путин упоминал 21 мая на совещании по ситуации в системе образования, сейчас скорректировали свои цены.
Ранее Путин заявил, что правительство может компенсировать вузам потери, полученные из-за сохранения стоимости обучения.