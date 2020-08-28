Упомянутые Путиным ВУЗы снизили стоимость обучения 

"Чтобы обеспечить выполнение рекомендации, в течение весны-лета мы мониторили ситуацию и взаимодействовали с теми вузами, кто не прислушался к рекомендации. Во второй половине августа был проведен дополнительный мониторинг совместно с Общероссийским народным фронтом", — сказал он.