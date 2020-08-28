Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Мужчина с тату на все тело удалил уши и поделился планами отрезать кончик носа 

Lenta.ru 48 минут назад
Мужчина с тату на все тело удалил уши
Фото: Instagram
Одержимый татуировками житель Германии сделал операцию по удалению ушей, чтобы его голова была похожа на череп. Об этом сообщает Daily Star.
39-летний Сандро (Sandro), более известный в соцсетях как Mr Skull Face, потратил более шести тысяч фунтов стерлингов (595 тысяч рублей) на модификации своей внешности. Так, помимо десятка татуировок по всему телу и пирсинга, герой материала вставил ряд имплантов в лоб, предплечье и руку. Кроме того, хирургическим путем ему вживили в запястье чип для бесконтактной оплаты, а также сделали операцию по разделению языка и удалили оба уха. Известно, что он хранит отрезанный орган в банке.
Отмечается, что Сандро впервые заинтересовался тату-модой в 2007 году, когда увидел по телевизору, что у кого-то в голове есть шипы.

«Друзья пытались отговорить меня от модификаций, особенно когда дело дошло до отрезания ушей, но я человек, который любит идти своим путем. Если люди пялятся, мне все равно. Изменения, прежде всего, укрепили мою уверенность в себе», — поделился мужчина.

По информации издания, в настоящий момент герой материала — безработный.

«Я думаю, что мне часто отказывали в работе из-за моей внешности», — пояснил немец.

Сандро поделился тем, что в дальнейшем он планирует сделать татуировку на глазных яблоках, а также удалить кончика носа. Тем не менее, мужчина призвал читателей взвешивать и хорошо обдумывать подобные решения и предупредил: «Никогда не делайте чего-то только потому, что вы хотите быть более крутым».
Ранее в августе модель потратила тысячи фунтов на татуировки и пирсинг и прослыла киборгом. Лина Л. родом из Германии прославилась в сети благодаря внешности: помимо множества рисунков и проколов девушка вживила под кожу силиконовые шипы. Упомянутые модификации обошлись ей в 38 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей).
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Последние новости
Собянин назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России Собянин назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России Кремль прокомментировал создание в России резерва силовиков для Белоруссии Кремль прокомментировал создание в России резерва силовиков для Белоруссии Депутат Госдумы пойдет под суд за крупнейшую взятку в истории России Депутат Госдумы пойдет под суд за крупнейшую взятку в истории России
Комментарии 6
Общество , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
Видео
Опубликовано видео открытия трассы «Таврида»
01:52
Опубликовано видео открытия трассы «Таврида»
Общество
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение