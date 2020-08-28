Мужчина с тату на все тело удалил уши

Одержимый татуировками житель Германии сделал операцию по удалению ушей, чтобы его голова была похожа на череп. Об этом сообщает Daily Star.

39-летний Сандро (Sandro), более известный в соцсетях как Mr Skull Face, потратил более шести тысяч фунтов стерлингов (595 тысяч рублей) на модификации своей внешности. Так, помимо десятка татуировок по всему телу и пирсинга, герой материала вставил ряд имплантов в лоб, предплечье и руку. Кроме того, хирургическим путем ему вживили в запястье чип для бесконтактной оплаты, а также сделали операцию по разделению языка и удалили оба уха. Известно, что он хранит отрезанный орган в банке.

Отмечается, что Сандро впервые заинтересовался тату-модой в 2007 году, когда увидел по телевизору, что у кого-то в голове есть шипы.

«Друзья пытались отговорить меня от модификаций, особенно когда дело дошло до отрезания ушей, но я человек, который любит идти своим путем. Если люди пялятся, мне все равно. Изменения, прежде всего, укрепили мою уверенность в себе», — поделился мужчина.

По информации издания, в настоящий момент герой материала — безработный.

«Я думаю, что мне часто отказывали в работе из-за моей внешности», — пояснил немец.

Сандро поделился тем, что в дальнейшем он планирует сделать татуировку на глазных яблоках, а также удалить кончика носа. Тем не менее, мужчина призвал читателей взвешивать и хорошо обдумывать подобные решения и предупредил: «Никогда не делайте чего-то только потому, что вы хотите быть более крутым».

Ранее в августе модель потратила тысячи фунтов на татуировки и пирсинг и прослыла киборгом. Лина Л. родом из Германии прославилась в сети благодаря внешности: помимо множества рисунков и проколов девушка вживила под кожу силиконовые шипы. Упомянутые модификации обошлись ей в 38 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей).