Весна без вируса: Собянин назвал срок победы над эпидемией

Коронавирус удастся победить примерно за полгода, считает мэр столицы Сергей Собянин. При этом академик РАН Михаил Пальцев ранее отмечал, что до завершения пандемии придется пережить еще две волны: осенью и весной. По его мнению, пандемия закончится примерно к лету 2021 года. Но Собянин ранее утверждал, что вероятности возникновения второй волны практически нет.

Победить коронавирус удастся максимум в течение полугода, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, — все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги», — заявил Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

По последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено 260,3 тыс. случаев заражения. Из общего числа заболевших пациентов умерли 4786 человек, а выздоровели 210,9 тыс.

Предположение о том, когда закончится пандемия, высказывал и академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев, слова которого приводит ТАСС. Он утверждал, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.

По его словам, исторически все вирусные пандемии имеют три волны. В случае с COVID-19 первая волна уже прошла. Пальцев полагает, что еще два всплеска стоит ожидать осенью и весной. Он уточнил, что вторая волна, как правило, по силе превосходит первую. При этом третья, наоборот, оказывается менее активной благодаря появлению коллективного иммунитета. Для полного исчезновения вируса необходимо, чтобы переболело 95% населения, подчеркнул академик РАН.

Незадолго до этого гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил надежду, что пандемию новой инфекции удастся преодолеть менее чем за два года. Он обратил внимание, что пандемия «испанского» гриппа 1918 года длилась два года. Но нынешняя пандемия, по его словам, распространяется быстрее из-за большего числа связей в мире по сравнению с тем, что было сто лет назад. «Но в то же время у нас есть технологии и знания, чтобы ее остановить», — констатировал Гебрейесус.

О ситуации с коронавирусом Собянин высказывался еще в конце июля. Тогда он сообщил, что Москва вышла на минимальный уровень по заболеваемости. При этом он выразил мнение, что показатели вряд ли опустятся еще: в столице «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов».

При этом в интервью телеканалу «Россия 1» он заявил, что опасности возникновения второй волны коронавируса COVID-19 в столице «практически нет».

«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну», — пояснил Собянин.

Он обратил внимание, что эти регионы были закрыты и «карантинизированы», поэтому там только сейчас набирает обороты ситуация с коронавирусом. «Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — констатировал мэр.

Как говорил градоначальник в начале августа, ранее в Москве ежедневно фиксировали около 6,5 тыс. случаев заражения COVID-19, но ситуация существенно изменилась.

«Мы последний месяц видим, что мы примерно в одном коридоре держимся — где-то около 650 случаев [за день]», — говорил мэр в начале месяца.

На данный момент весь мир ожидает вакцины от коронавируса.

В текущем месяце Россия зарегистрировала первый в мире такой препарат. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, экспорт вакцины от COVID-19 российского производства может начаться весной 2021 года. Он обратил внимание, что некоторые государства готовы закупать вакцину уже сегодня, но Москва не торопится, поскольку первоначально необходимо «решить собственные задачи».