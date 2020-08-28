Песков отказался прививаться от коронавируса

"Я не исключаю, что кто-то мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытаний вакцины. Но, конечно, о каком-то, скажем так, тотальном и обязательном вакцинировании речи идти не может", — сказал Песков.