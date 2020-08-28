Песков отказался прививаться от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не собирается делать себе прививку от коронавируса. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.
"Я переболел, собственно это тот же самый эффект, что вакцина. Поэтому я не буду делать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли он принять участие в массовой вакцинации.
Он также уточнил, что речи о "тотальной и обязательной" вакцинации от коронавируса всех сотрудников администрации президента не идет.
"Я не исключаю, что кто-то мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытаний вакцины. Но, конечно, о каком-то, скажем так, тотальном и обязательном вакцинировании речи идти не может", — сказал Песков.