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Песков не будет делать прививку от коронавируса 

ТАСС и ещё 14 1 час назад
Песков отказался прививаться от коронавируса
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не собирается делать себе прививку от коронавируса. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"Я переболел, собственно это тот же самый эффект, что вакцина. Поэтому я не буду делать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли он принять участие в массовой вакцинации.

Он также уточнил, что речи о "тотальной и обязательной" вакцинации от коронавируса всех сотрудников администрации президента не идет.

"Я не исключаю, что кто-то мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытаний вакцины. Но, конечно, о каком-то, скажем так, тотальном и обязательном вакцинировании речи идти не может", — сказал Песков.

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Общество , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ
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