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Судьба Белоруссии. Главное

Мать Аллы Вербер умерла в годовщину похорон дочери 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Мать Аллы Вербер умерла в годовщину похорон дочери
Фото: РИА Новости
Мать покойной Аллы Вербер Татьяна умерла в первую годовщину похорон своей дочери 14 августа. Об этом в Instagram сообщила ее внучка Екатерина.

"Моя бабушка прошла блокаду, переходила Ладогу, в 1979 году эмигрировала в Монреаль, пережила своего мужа, который умер из-за рака через два года после переезда", — рассказала она.

Вербер отметила, что бабушка сыграла важную роль в ее воспитании и выразила сожаление, что не смогла присутствовать на похоронах из-за карантинных ограничений.

"Я бы хотела сказать ей, что очень ей горжусь. Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах нашей семьи и всех детей", — заключила женщина.

Алла Вербер занимала должность фэшн-директора ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Mercury. Предпринимательница умерла 6 августа прошлого года на 62-м году жизни во время отпуска в Италии. Причиной смерти стал менингококковый сепсис.
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Общество , Алла Вербер , ЦУМ , Монреаль
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