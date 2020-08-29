«Рыба дохнет». Экологическая катастрофа на Кубани

«В ОАЭ, Кувейте, СА из пустынь сделали оазисы, а мы наоборот, из оазисов сделаем пустыни!», «Раньше вдоль всех автотрасс и дорог росли деревья, были лесополосы. Их посадили не глупые люди. Вдоль всей трассы, от Краснодара до Ростова росли защитные заграждения. И так везде. Не было столько ветров. Но пришли шибко умные. Стали перегораживать реки и водоемы. Реки использовать как фекальную канализацию. И с каждым годом будет всё хуже. А у власти забота одна, перевыборы губернатора», «Хоть есть дожди, хоть нет, воды все равно в Новороссийске нет, эта проблема длится уже не один год, вода по графику 2 часа утром и 2 часа вечером зимой и летом!», — пишут пользователи сети.