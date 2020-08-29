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«Ситуация критичная. Рыба дохнет». В Краснодарском крае экологическая катастрофа — нет пресной воды 

Аргументы Недели и ещё 2 49 минут назад
«Рыба дохнет». Экологическая катастрофа на Кубани
Фото: ТАСС
Экологическая катастрофа, о которой мало кто говорит — на Кубани нет воды. Пересохли реки и лиманы, обмелели водохранилища, гибнет рыба и зверье, да и местным жителям приходится туго. Ситуация с водой в Краснодарском крае перешла из тяжёлой в критическую.
В некоторых районах Геленджика воду доставляют на машинах, в кранах её нет. В Новороссийске в тех районах, где она была круглосуточно, сначала стали подавать по часам утром и вечером, а теперь решили и это время ужать. Те, у кого были свои скважины, рассказывают, что вода ушла глубже и насосы её не достают. В горах стали пересыхать ручьи. Последний раз подобная засуха была 63 года назад. Краснодарское море обмельчало, лиманы высохли, рыба и прочая живность массово погибает.
«В этом году у нас засуха конкретная во всём регионе. Водохранилище пустое, лиманы мелеют. Информация о том, что фермеры берут воду и лиман от этого высох, — это чушь. Канал, питающий лиман, не забит, я туда лично выезжал, смотрел. Там просто мало воды сейчас. Может вообще проблема с водоснабжением Темрюкского района возникнуть. И ничего сделать невозможно. Остаётся только ждать, когда природа вернёт всё на свои места. Ситуация критичная. Рыба дохнет. Лиман высох, его поверхность — это пустыня, земля потрескавшаяся. Больно, жалко, но воду в вёдрах туда ни откуда не принесёшь. Это природное явление», — рассказал изданию «Подъём» глава Краснострельского сельского поселения Сергей Глущенко.

«В ОАЭ, Кувейте, СА из пустынь сделали оазисы, а мы наоборот, из оазисов сделаем пустыни!», «Раньше вдоль всех автотрасс и дорог росли деревья, были лесополосы. Их посадили не глупые люди. Вдоль всей трассы, от Краснодара до Ростова росли защитные заграждения. И так везде. Не было столько ветров. Но пришли шибко умные. Стали перегораживать реки и водоемы. Реки использовать как фекальную канализацию. И с каждым годом будет всё хуже. А у власти забота одна, перевыборы губернатора», «Хоть есть дожди, хоть нет, воды все равно в Новороссийске нет, эта проблема длится уже не один год, вода по графику 2 часа утром и 2 часа вечером зимой и летом!», — пишут пользователи сети.

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Комментарии 8
Общество , Сергей Глущенко , Геленджик , Краснодарский Край , Новороссийск
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