Эпоха дефицита: россиян ждет испытание из СССР 

России в скором времени может возникнуть дефицит товаров первой необходимости, заявил эрудит Анатолий Вассерман . Именно поэтому, по его мнению, российские власти рассматривают вариант национализации предприятий по производству продуктов питания, которая сегодня является частью продовольственной безопасности страны, сообщает Deita.ru со ссылкой на «Царьград».

Вассерман отметил, что само слово «дефицит» хорошо знакомого старшему поколению россиян, успевших пожить в Советской Союзе, так что в истории нашей страны подобное уже случалось.

Дефицит неизбежен в случаях, когда предприниматель работает не на интересы общества, а на свой карман, подчеркнул аналитик. При этом для российских властей, по его словам, не допустима ситуация, когда возникает нехватка товаров первой необходимости. Именно поэтому президент России Владимир Путин затеял «новый виток национализации бизнеса», отметил Вассерман.

Это необходимо сделать, считает эксперт, чтобы при возникновении разного рода потрясений россияне могли быть обеспечены продуктами. В противном случае страну ждет дефицит, как советские времена, когда жители находились на грани голода, подчеркнул эрудит. При этом спровоцировать нехватку товаров в стране в настоящее время можно искусственно, добавил эрудит: либеральные предприниматели могут просто отказаться продавать государству свои компании, резюмировал эрудит.