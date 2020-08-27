Россиянам захотели бесплатно раздать еду

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В России хотят отдавать бедным почти просроченные продукты 

Ura.Ru 50 минут назад
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Фото: РИА Новости
Российским магазинам следует перенять международную практику передачи продуктов с истекающим сроком годности малоимущим. Об этом заявила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Мы тут не первооткрыватели, есть работающие практики в мире, и надо адаптировать их для нас», — цитирует Чупшеву ТАСС.

По ее словам, в мире многие торговые сети перераспределяют продукты с истекающим сроком годности по некоммерческим организациям и фондам, которые, в свою очередь, помогают малоимущим. Российским магазинам стоит перенять данный формат.
Чупшева подчеркнула, что в России также есть подобные некоммерческие организации, занимающиеся продуктами питания. Поэтому нужно выстроить с ними механизм работы, чтобы избежать возможного мошенничества.
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Общество , Светлана Чупшева , Агентство стратегических инициатив , ИТАР-ТАСС
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