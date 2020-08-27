Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Уставшим от телефонных мошенников россиянам дали совет 

Lenta.ru 1 час назад
Уставшим от телефонных мошенников россиянам дали совет
Фото: РИА Новости
Пользователь Pikabu с ником brokkeroleg дал совет россиянам, уставшим от действий телефонных мошенников и спама. Он порекомендовал обращаться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и угрожать звонящим штрафом.
По словам мужчины, тем, кто получил рекламное СМС или нежелательный звонок, необходимо сделать скриншот или записать разговор. Затем нужно запросить детализацию у оператора связи, а также написать согласие на получение детализаций для ФАС и ее подразделений и отсканировать документ.
Пользователь Pikabu отметил, что после этого нужно написать жалобу на сайте ФАС и прикрепить к ней указанные документы. Он подчеркнул, что привлечь нарушителей к ответственности за нарушение закона о рекламе могут те, кто не давал согласия на рекламу или отозвал его в письменной форме.

«Знать, кто владелец номера, кто именно спамит и так далее, не нужно, это установит ФАС запросом у оператора связи. Если каждый будет жаловаться, за каждое смс или звонок будет штраф», — подчеркнул автор публикации, выразив уверенность в том, что в этом случае количество спама уменьшится.

Мужчина также поделился собственным успешным опытом. Он прикрепил к посту скриншот, из которого следует, что ФАС оштрафовала на 100 тысяч рублей компанию, предлагавшую ему услуги по подключению кабельного ТВ и домашнего интернета. По его словам, максимальный штраф за подобное нарушение составляет 500 тысяч рублей.
Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов дал россиянам несколько советов о том, как уберечься от телефонных мошенников. В частности, он порекомендовал не перезванивать на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
Последние новости
Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Комментарии
Общество , ФАС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
«Будет другой человек»: Невзоров о состоянии Навального
«Будет другой человек»: Невзоров о состоянии Навального
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Видео
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Белорусские врачи освистали очередного министра
02:05
Белорусские врачи освистали очередного министра
В мире
Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость
00:49
Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость
В мире
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
03:04
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение