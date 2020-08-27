Уставшим от телефонных мошенников россиянам дали совет 

Пользователь Pikabu с ником brokkeroleg дал совет россиянам, уставшим от действий телефонных мошенников и спама. Он порекомендовал обращаться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и угрожать звонящим штрафом.

По словам мужчины, тем, кто получил рекламное СМС или нежелательный звонок, необходимо сделать скриншот или записать разговор. Затем нужно запросить детализацию у оператора связи, а также написать согласие на получение детализаций для ФАС и ее подразделений и отсканировать документ.

Пользователь Pikabu отметил, что после этого нужно написать жалобу на сайте ФАС и прикрепить к ней указанные документы. Он подчеркнул, что привлечь нарушителей к ответственности за нарушение закона о рекламе могут те, кто не давал согласия на рекламу или отозвал его в письменной форме.

«Знать, кто владелец номера, кто именно спамит и так далее, не нужно, это установит ФАС запросом у оператора связи. Если каждый будет жаловаться, за каждое смс или звонок будет штраф», — подчеркнул автор публикации, выразив уверенность в том, что в этом случае количество спама уменьшится.

Мужчина также поделился собственным успешным опытом. Он прикрепил к посту скриншот, из которого следует, что ФАС оштрафовала на 100 тысяч рублей компанию, предлагавшую ему услуги по подключению кабельного ТВ и домашнего интернета. По его словам, максимальный штраф за подобное нарушение составляет 500 тысяч рублей.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов дал россиянам несколько советов о том, как уберечься от телефонных мошенников. В частности, он порекомендовал не перезванивать на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809.