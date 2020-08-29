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В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года 

Газета.Ru и ещё 8 11 минут назад
В России предложили запретить караоке
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко обращение, в котором предлагает запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года, передает RT.
Парламентарий отметил, что это такая мера необходима, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса нового типа на территории России. Сухарев пояснил, что эксперты отмечали повышенную опасность заведений, оказывающих услуги караоке.
Законодатель напомнил, что в стране по-прежнему фиксируется свыше 4 тысяч случаев COVID-19 ежедневно.

"Прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке", — указывается обращении.

По словам Сухарева, если данную инициативу примут, то такие заведения смогут продолжить предоставлять услуги по организации общественного питания.
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Комментарии 1
Общество , Иван Сухарев , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Госдума
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