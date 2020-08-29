В России предложили запретить караоке

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Парламентарий отметил, что это такая мера необходима, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса нового типа на территории России. Сухарев пояснил, что эксперты отмечали повышенную опасность заведений, оказывающих услуги караоке.

Законодатель напомнил, что в стране по-прежнему фиксируется свыше 4 тысяч случаев COVID-19 ежедневно.

"Прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке", — указывается обращении.

По словам Сухарева, если данную инициативу примут, то такие заведения смогут продолжить предоставлять услуги по организации общественного питания.