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В России выявили 4941 новый случай заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 75 3 часа назад
Названо число новых случаев COVID-19 в РФ
Фото: РИА Новости
За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4941 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперштабе.
В четверти случаев инфекция протекала без симптомов.
Больше всего заразившихся в Москве (677), Санкт-Петербурге (189) и Подмосковье (163). Меньше всего — в Ненецкой автономии (3). Нет суточного прироста на Чукотке.
Умерли еще 111 человек. За время пандемии в России погибли 17 025.
Выздоровели 5917 пациентов. Всего из медучреждений выписали более 804 тысяч человек.
Общее число случаев COVID-19 в стране выросло до 985 346. Прирост за сутки составил 0,5 процента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Москва , Санкт-Петербург
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