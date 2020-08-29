Названо число новых случаев COVID-19 в РФ

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За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4941 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперштабе.

В четверти случаев инфекция протекала без симптомов.

Больше всего заразившихся в Москве (677), Санкт-Петербурге (189) и Подмосковье (163). Меньше всего — в Ненецкой автономии (3). Нет суточного прироста на Чукотке.

Умерли еще 111 человек. За время пандемии в России погибли 17 025.

Выздоровели 5917 пациентов. Всего из медучреждений выписали более 804 тысяч человек.

Общее число случаев COVID-19 в стране выросло до 985 346. Прирост за сутки составил 0,5 процента.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф