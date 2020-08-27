Россиян захотели оставить без Пенсионного фонда 

Ранее, как сообщал «Рамблер», Счетная плата РФ выявила наличие ряда бюрократических ошибок в работе специалистов ПФР, в результате чего в некоторых регионах страны пенсионеры не получают заслуженные надбавки к пенсиям. Кроме того, в настоящее время один пенсионер может быть обладателем сразу нескольких счетов, что напрямую, или наоборот — бывает, что двое пожилых людей получают выплаты по одному СНИЛСу. В обоих случаях размер выплаты существенно ниже, чем положено.

Сергей Миронов, комментируя ситуацию, заявил, что от «технических ошибок» и «бардака» в ПФР страдает самый незащищенный слой россиян: пенсионеры и получатели пособий.

«Они (ПФР) только плодят свои шикарные офисы по всей стране, пенсионерам России слишком дорого обходится вся эта некачественная работа», — говорится в заявлении политика.

Он предложил отказаться от посредничества Пенсионного фонда и начать выплачивать пособия россиянам напрямую из бюджета. Миронов выразил недоумение, почему граждане страны должны оплачивать работу службы, которая функционирует с «чудовищными ошибками».