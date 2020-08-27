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Туристы в Крыму столкнулись с серьезной проблемой 

Павел Тиунов 37 минут назад
Около 15% российских туристов в Крыму в этом году предпочитают совсем отказаться от мобильной связи, нежели переплачивать за дорогой роуминг или пользоваться некачественными услугами местных операторов, сообщают «Ведомости».
Выводы сделали эксперты агентства Telecom Daily, которые провели соответствующее исследование. По мнению руководителя организации Дениса Кусоква, в настоящее время из-за угрозы санкций, в Крыму нет вышек крупных российских операторов: МТС, Билайн, Мегафон и Tele2. В итоге российские туристы вынуждены поддерживать связь посредством роуминга (77% респондентов) или покупки сим-карты местных операторов (8% респондентов).
Качество мобильной связи в Крыму планируется улучшить в течение года
Впрочем, значительная доля туристов (15%) вовсе отказывается от пользования мобильным телефоном на отдыхе. В списке причин — слишком дорогой роуминг и некачественная связь от местных операторов.
С лета прошлого года, как сообщал «Рамблер», в России был отменен внутрисетевой роуминг, который предполагает отмену специальных условий для абонентов, путешествующих по стране. При этом, несмотря на то, что Крым с 2014 года является субъектом Российской Федерации, на полуострове до сих пор действует роуминг.
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Общество , Видео , Tele2 , Вымпелком , МТС , Ведомости , Республика Крым
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