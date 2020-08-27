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Судьба Белоруссии. Главное

Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
Рубль рухнул
Фото: ТАСС
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Запад добреет к Лукашенко, а белорусская оппозиция отказывается от влияния России;
  • Москва горит и тонет. В столице за один день произошло сразу два крупных бедствия;
  • Рубль всё падает, а Джефф Безос всё богатеет. Глава Amazon установил новый исторический рекорд;
  • Француженки отстояли право на топлес. В каких ещё странах женщины предпочитают загорать без купальника?
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
Общество , Джефф Безос , Amazon , Apple , Google
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