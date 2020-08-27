Рубль рухнул

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- Запад добреет к Лукашенко, а белорусская оппозиция отказывается от влияния России;
- Москва горит и тонет. В столице за один день произошло сразу два крупных бедствия;
- Рубль всё падает, а Джефф Безос всё богатеет. Глава Amazon установил новый исторический рекорд;
- Француженки отстояли право на топлес. В каких ещё странах женщины предпочитают загорать без купальника?
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