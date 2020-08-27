«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального 

Блогер Алексей Навальный после того как выйдет из комы, возможно будет уже не таким, как прежде, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Александр Невзоров . По его мнению, у оппозиционера с большой долей вероятности в результате предполагаемого отравления пострадал головной мозг.

Речь, по словам журналиста, идет о нарушении межнейрональных связей, которые в первую очередь страдают вследствие отравления веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы». В этом, отметил Невзоров, есть сходство с отравлением нервно-паралитическим газом «Новичок». Он также выразил уверенность, что Навальный обязательно выйдет из комы, поскольку «немцы народ дотошный». Однако, в каком состоянии будет продолжать жить оппозиционер, — большой вопрос, подчеркнул Невзоров.

«Это штука (отравляющее вещество) которая… блокирует очень важные процессы в организме. Вполне возможно, что это будет немножко другой человек», — заявил журналист.