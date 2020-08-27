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«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального 

Павел Тиунов 1 час назад
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
Фото: ТАСС
Блогер Алексей Навальный после того как выйдет из комы, возможно будет уже не таким, как прежде, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Александр Невзоров. По его мнению, у оппозиционера с большой долей вероятности в результате предполагаемого отравления пострадал головной мозг.
Речь, по словам журналиста, идет о нарушении межнейрональных связей, которые в первую очередь страдают вследствие отравления веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы». В этом, отметил Невзоров, есть сходство с отравлением нервно-паралитическим газом «Новичок». Он также выразил уверенность, что Навальный обязательно выйдет из комы, поскольку «немцы народ дотошный». Однако, в каком состоянии будет продолжать жить оппозиционер, — большой вопрос, подчеркнул Невзоров.

«Это штука (отравляющее вещество) которая… блокирует очень важные процессы в организме. Вполне возможно, что это будет немножко другой человек», — заявил журналист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что российские власти заинтересованы в тщательном и объективном расследовании обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным. Глава государства также посоветовал собеседнику не выдвигать «скороспелые и необоснованные обвинения».
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Общество , Происшествия , Алексей Навальный , Владимир Путин , Александр Невзоров , Эхо Москвы
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