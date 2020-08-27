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Познер назвал пользу в отставании России от Запада 

News.ru и ещё 1 56 минут назад
Телеведущий Владимир Познер заявил, что существует преимущество в «отставании» России от европейских стран. Так он отреагировал на слова режиссёра Андрея Кончаловского, заявившего, что европейская цивилизация «катится в пропасть», а за ней «следует» и Россия.
Соответствующий ролик телеведущий разместил в колонке на сайте «Познер Online».

Мы, конечно, отстали. Россия в этом смысле как страна отсталая имеет некоторые преимущества, потому что она может не повторять того, что делали другие. Я не согласен, что она катится в пропасть. Когда возникло Возрождение, считали, что всё, конец, а это было начало, — отметил Познер.

Он добавил, что Россия меняется, однако «многие воспринимают эти изменения как катастрофу», поскольку боятся перемен. Сам телеведущий не считает изменения плохой тенденцией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что граждане России и Соединённых Штатов Америки по-разному понимают слово «дружба». Об этом рассказал Владимир Познер. По его словам, в России, называя кого-то «другом», человек делает серьёзное заявление. Друг для россиянина — это тот, кого он любит, кому доверяет, кто ему близок. И все эти чувства описываются одним указанным словом. В Америке дела обстоят иначе.
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Комментарии 34
Общество , Видео , Владимир Познер , Андрей Михалков-Кончаловский
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