Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Названа причина потопа в Третьяковской галерее 

Lenta.ru 22 минуты назад
Названа причина потопа в Третьяковской галерее
Фото: Открытые источники
Подтопление в залах Третьяковской галереи на Крымском Валу стало следствием изношенной ливневой канализации. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе музея.
Серьезная протечка крыши произошла из-за того, что канализация не выдержала напора исключительно сильного дождя, уточнили в галерее. Там отметили, что благодаря действиям сотрудников экспонаты не пострадали.
Сейчас ведутся работы по устранению причин протечек.
О потопе Третьяковской галереи на Крымском Валу сообщалось ранее 26 августа. После инцидента все экспозиции и выставки временно закрыли для посещения.
В данном корпусе галереи находится постоянная экспозиция российского искусства ХХ века. Здесь представлены такие направления, как авангард, социалистический реализм, искусство «сурового стиля» и «андеграунда», а также новейшие течения.
Видео дня. Гора рухнула в озеро: эпичное видео с пляжа в Канаде
Последние новости
Путин дал ответ на вопрос «Где деньги?» Путин дал ответ на вопрос «Где деньги?» Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии
Общество , Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Врачи сделали новое заявление о состоянии Навального
Врачи сделали новое заявление о состоянии Навального
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
01:41
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
Происшествия
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
00:15
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
В мире
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Подтопленной Москве пообещали тепло
01:36
Подтопленной Москве пообещали тепло
Новости Москвы Погода
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение