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Судьба Белоруссии. Главное

СМИ перечислили штрафы, которые Навальный должен в России 

News.ru и ещё 3 26 минут назад
Блогер Алексей Навальный, который сейчас находится на лечении в Германии, должен будет выплатить все присуждённые ему штрафы. Так, удовлетворён миллионный иск к оппозиционеру мясокомбината «Дружба народов», на подходе ещё несколько исков на десятки миллионов рублей.
Так, бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината «Московский школьник» долг на 88 млн рублей, чтобы лично взыскать его с Навального. Бизнесмен полон решимости рассчитаться с блогером.

Если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен… Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости закона, — приводит слова Пригожина «Коммерсант».

Иск к Навальному предъявил ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко, снявшийся в ролике о поправках к Конституции. Требует с блогера полмиллиона рублей бизнесмен Александр Удодов за расследование ФБК о якобы принадлежащих ему в Нью-Йорке квартирах.
Блогер Александр Жирухин хочет взыскать с оппозиционера 230 тысяч рублей за использование его фотографий. Требует с Навального 1 млн рублей челябинский член ЛДПР Константин Киреев за проигрыш на выборах прошлого года за включение в списки умного голосования.
Процедура взыскания долгов регламентируется законом. Взыскатели могут заявлять ходатайства, давать судебным приставам дополнительные сведения о должнике. Скорее всего, этому и уделит внимание вместе с юристами бизнесмен Евгений Пригожин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский Арбитражный суд взыскал с оппозиционера Алексея Навального более 3,3 млн рублей судебных издержек в пользу мясокомбината «Дружба народов». В такую сумму была оценена работа адвокатского бюро «Падва и партнёры», которое представляло интересы предприятия.
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Комментарии 52
Общество , Видео , Алексей Навальный , Евгений Пригожин , Александр Удодов , ЛДПР , Германия
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