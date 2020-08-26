Путин не допустил повышения цен на обучение в вузах 

«Подавляющее большинство вузов сохранило цену на обучение на уровне прошлого года. Однако некоторые, как вы справедливо отметили, все-таки допустили отступление от данной рекомендации. С каждым таким вузом и его учредителем проведена работа и приняты соответствующие меры», — заявил он, передает ТАСС.