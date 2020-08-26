Путин не допустил повышения цен на обучение в вузах 

Большая часть российских вузов сохранили цену на обучение на уровне 2019 года, но некоторые не стали придерживаться рекомендаций, доложил министр науки и высшего образования Валерий Фальков президенту Владимиру Путину. Глава государства в ответ напомнил министру, что тот обещал не допустить повышения стоимости обучения в вузах.
Глава государства отметил, что ряд вузов все же повысил стоимость обучения.
«Московский госинститут музыки имени Шнитке, Крымский инженерно-педагогический университет, Юго-Западный государственный университет в Курске, Севастопольский филиал Плехановского университета — как минимум в этих вузах уже объявлено о повышении стоимости обучения», — указал Путин.
Министр согласился с этим утверждением.
«Подавляющее большинство вузов сохранило цену на обучение на уровне прошлого года. Однако некоторые, как вы справедливо отметили, все-таки допустили отступление от данной рекомендации. С каждым таким вузом и его учредителем проведена работа и приняты соответствующие меры», — заявил он, передает ТАСС.
Фальков отметил, что ведомство контролирует ситуацию вместе с ОНФ.
«На сегодняшний день ситуация уже скорректирована, решения приняты, стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года», — сказал министр.
Ранее в ходе совещания Фальков доложил президенту, что все российские вузы готовы к началу нового учебного года.