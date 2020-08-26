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Очевидцы рассказали о потопе в Третьяковской галерее 

РИА Новости и ещё 42 2 часа назад
Очевидцы рассказали о потопе в Третьяковской галерее
Фото: РИА Новости
При протечке крыши в здании Третьяковской галереи на Крымском валу пострадал четвертый этаж, где проходят выставки "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского" и "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", рассказали РИА Новости очевидцы происшествия.
Раннее пресс-служба Третьяковской галереи сообщила о протечке крыши в здании на Крымском Валу из-за сильного дождя. Посетителей вывели из залов, сами залы были закрыты, сотрудники предприняли экстренные меры для сохранения экспонатов.
Как убедился корреспондент РИА Новости, Третьяковская галерея в данный момент работает только на выход, на третий и четвертый этажи никого не пускают. Посетители музея могут посетить кафе и магазины на первом этаже и выставку на втором этаже.

"Там такой сильный потоп был на четвертом этаже на выставке к столетию Татарстана — я изумилась. Но зал быстро перекрыли, нас вывели", — рассказала посетительница.

Еще одна посетительница сообщила РИА Новости, что на выставке "Зимняя сказка" в залах бывшего ЦДХ "местами капало".
Гендиректор галереи Зельфира Трегулова сказала РИА Новости, что пока не может прокомментировать случившееся, так как находится в отпуске и еще не знает подробностей.
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Общество , Владимир Смирнов , Константин Сорокин , Зельфира Трегулова , РИА Новости , Казань
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