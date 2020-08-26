«Вспышки не будет. Так что все отодвигается»

Заражение тремя новыми штаммами гриппа, приход которых прогнозируют осенью, может привести к атипичной пневмонии — схожей с той, что развивается при коронавирусе, сообщили «Газете.Ru» в Институте им. Владимирского. К соответствующему осложнению приведет неподготовленность иммунитета к внедрению штаммов, так как россияне еще не привиты от них, пояснил врач-пульмонолог. Если население не успеют вовремя вакцинировать, РФ угрожает возникновение вспышек гриппа, сообщили в Центре эпидемиологии Роспотребнадзора «Газете.Ru».

Три новых штамма гриппа, об осеннем приходе которых сообщил Роспотребнадзор , могут вызвать атипичную пневмонию, схожую с той, которая наблюдается у пациентов, болеющих COVID-19. Об этом «Газете.Ru» сообщил научный сотрудник, врач-пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и член Европейского и Российского респираторного общества Алексей Никишенков.

По данным Роспотребнадзора, осенью в России будут циркулировать четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых обновленные. Глава ведомства Анна Попова сообщала, что от них россиян никогда не прививали. Из-за этого, по словам Никишенкова, иммунитет может вовремя не среагировать на внедрение вируса в организм, что обернется опасными осложнениями.

«Все это грозит генерализацией вирусной инфекции и может привести к развитию так называемых атипичных пневмоний, которые способствуют сильному поражению легких — особенно у людей с осложненным анамнезом. Мы то же самое наблюдаем сейчас при коронавирусной инфекции с осложнением в виде двусторонней вирусной пневмонии. Механизм развития пневмонии достаточно схож при гриппе и коронавирусе», — заявил врач.

Из-за неподготовленности россиян к приходу новых штаммов существует риск возникновения вспышек заболевания, считает бывший санитарный врач России и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко

«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа [чем коронавируса], в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с началом похолоданий и спада температуры», — сказал чиновник порталу Ura.ru.

С ним согласился руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский

«Он совершенно правильно говорит, что есть опасность вспышек, если вакцинировать россиян не успеют, но, думаю, ситуация будет не такой драматичной благодаря тому, что все будут соблюдать масочный режим, который, как я думаю, оставят на всю зиму. Он значительно снизит риск широкого распространения гриппозных штаммов», — пояснил медик «Газете.Ru».

Врач-инфекционист Светлана Ищенко считает, что вспышки не будет, так как россиян успеют вакцинировать от гриппа из-за задержки холодной погоды. Вакцина против новых штаммов вируса гриппа действительно уже существует. Об этом в Минздраве сообщили еще 4 августа. Все препараты разработаны согласно рекомендациям ВОЗ , отметили в ведомстве.

«Вспышки не будет. Для того, чтобы она была, нужно похолодание. Сейчас довольно-таки тепло, сентябрь обещают теплый. Так что все отодвигается на более поздний срок» — сообщила медик «Газете.Ru».

И Ищенко, и Покровский уверены: риск заболевания гриппом снижается даже для тех, кто не воспользовался вакциной против новых штаммов, но прививался от уже известных.

«Те прививки, которые делались от других штаммов, дадут перекрестный иммунитет. Поэтому я особой паники не чувствую, вряд ли будет какая-то небывалая эпидемия гриппа», — сообщил «Газете.Ru» глава Центра ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Тем не менее заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор vrachu.ru Михаил Каган заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что новую прививку, разработанную с учетом возникновения новых штаммов, сделать все-таки необходимо из-за недолговечности препаратов, вводимых прежде.

«Хотя обычно ожидается, что вакцина обеспечит вам иммунитет на весь сезон, исследования показывают, что ее эффективность может начать снижаться через шесть месяцев. Поэтому, для того чтобы достичь наивысшего уровня защиты во время пикового сезона гриппа, рекомендуется делать прививки в сентябре», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что россияне не должны допустить одновременное заболевание гриппом и коронавирусом нового типа.

«Особенно опасно заболеть гриппом в период нынешней пандемии COVID-19, так как грипп приводит к существенному снижению иммунитета, может создавать дополнительные диагностические трудности и, возможно, может присоединяться к коронавирусу и утяжелять его течение», — заявил врач.

Ранее о таком же риске сообщал академик РАН , главный иммунолог Санкт-Петербурга Арег Тотолян , однако он отмечал, что сочетание COVID-19 с сезонными заболеваниями пока достаточно не изучено.

«Не ясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не смогут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — говорил он «Известиям».

Тем не менее в отдельности от коронавируса новые штаммы гриппа не привнесут ничего нового в течение заболевания, сообщили медики «Газете.Ru».

«Новых симптомов не будет, по тяжести течения тоже ничего не изменится. Этот вирус всегда мутирует потихонечку. По клинической картине новый вид гриппа не будет отличаться от старого: сильная интоксикация, температура, ринорея, чихание», — уточнила врач-инфекционист Светлана Ищенко.

По словам Покровского, вирус гриппа не прекратит мутировать — этот процесс будет длиться «бесконечно».