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Россияне могут жить без путешествий 

Лера Букина 39 минут назад
Россияне могут жить без путешествий
Фото: ТАСС
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах у россиян появилась возможность путешествовать. Но список данных стран пока небольшой. Так, например, стало известно, что и Кипр начнет принимать россиян с 28 августа. Правда, въезд будет разрешен гражданам, постоянно проживающим на острове, членам их семей, дипломатам, а также тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение от властей. Аналитики Рамблера узнали, как ограничения на поездки из-за пандемии повлияли на жизнь россиян.

Стало известно, как часто россияне путешествовали до пандемии

Аналитиками Рамблера было выявлено, что россияне не так часто путешествовали до пандемии. 41% опрошенных не путешествовали вообще, когда как 27% россиян отправлялись в путешествие стабильно один раз в год. 19% участников путешествовали 2 раза в год, 8% — более трех раз в год, а 5% — 3 раза в год.

Россияне легко перенесли ограничения, связанные с путешествиями во время пандемии

Опрос показал, что большинство россиян легко перенесли полный запрет на путешествия во время пандемии.
39% опрошенных в принципе никуда не планировали ехать.
37% спокойно перенесли данные ограничения.
Но для других данные ограничения оказались мучительными.
Так, для 17% россиян это время было достаточно сложным, а 7% проголосовавших и вовсе столкнулись с депрессией, поскольку не привыкли никуда не выезжать.

Россияне мечтают о расширении списка стран, с которыми РФ восстановит авиасообщение

Аналитики Рамблера задали россиянам вопрос: «Вы довольствуетесь теми странами, что доступны россиянам в данный момент?».
Если 46% участников не путешествуют вовсе, то 39% не довольствуются сегодняшними возможностями. 15% россиян, напротив, довольствуются ими.

Россияне не надеются на скорое восстановление авиасообщения с другими странами

Аналитики Рамблера узнали у респондентов, когда они ожидают полного открытия границ для россиян.
Так, 54% участников ожидают его примерно через год. 23% — через полгода. 14% — через 2 месяца. 9% — через восемь месяцев.
В исследовании приняли участие 3386 человек.
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Общество , Кипр
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