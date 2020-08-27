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Судьба Белоруссии. Главное

Путин рассказал о испробовавшей вакцину дочери 

РИА «ФедералПресс» и ещё 27 15 минут назад
Путин рассказал о здоровье дочери после вакцинации
Фото: РИА Новости
Президент страны Владимир Путин дал большое интервью. На мероприятии он сообщил о своей дочери, которая испробовала вакцину от коронавируса. По ее словам, девушка сама приняла решение и выступила в качестве добровольца.
Глава государства напомнил, что ей с учетом профессии нужно общаться с большим количеством людей, и чтобы выполнять работу качество — надо быть защищенной.

«Я с ней только что разговаривал по телефону. Она чувствует себя хорошо. Слава богу, все нормально», — сказал Путин.

Президент добавил, что в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса. По этой причине в стране начнется конкуренция двух вакцин, которые, по мнению политика, равны по эффективности.
«ФедералПресс» напоминает, что в начале августа Путин признался, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса. Он отметил, что она чувствовала себя хорошо.
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Общество , Политика , Владимир Путин , ФедералПресс
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