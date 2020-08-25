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В Петербурге «оживят» персонажей «Ленфильма» 

News.ru 1 час назад
В Петербурге «оживят» персонажей «Ленфильма»
Фото: globallookpress.com
Киностудия «Ленфильм» в Санкт-Петербурге совместно с «Высшей школой режиссёров и сценаристов» готовит перформанс-выставку с «ожившими» персонажами. Мероприятие проведут в поддержку кинотеатров.
Выставка состоится в День российского кино, который отмечается 27 августа, сообщает «Кино ТВ». Посмотреть перформанс можно будет увидеть с 16:00 до 18:00 в сквере перед киностудией. Вход свободный. Место проведения мероприятия могут изменить, если погодные условия будут неблагоприятные.
13 героев из шести известных картин «Ленфильма» сойдут с экранов. Они немного в печали, ведь кинотеатры до сих пор закрыты, и у зрителей нет возможности увидеть их на экране, но они готовы предстать перед публикой наяву, говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, более половины жителей России (60%) заявили о готовности пойти в кинотеатры теперь, когда они снова открылись. Больше всех походов на сеансы ждут киноманы.
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Общество , Ленфильм , Санкт-Петербург
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