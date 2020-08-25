ЕГЭ изменят

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов о структуре и содержании контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора

Изменения коснутся заданий экзаменов по истории, литературе и информатике, указано в сообщении.

В КИМ экзамена по литературе будет изменено задание на литературоведческие термины и факты, теперь сдающие экзамен должны будут указать термины или факты на месте двух пропусков в тексте.

Сдающим ЕГЭ по истории в 2021 году предстоит писать сочинение не по историческому периоду, а по одному из трех предложенных исторических процессов или по деятельности какой-либо исторической личности.

ЕГЭ по информатике в 2021 году переведут в компьютерный формат, благодаря этому в КИМ включены девять заданий по практическому программированию.