Умер Владимир Никонов

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В пресс-службе Большого театра рассказали, что Никонов скончался 25 августа в московской больнице номер 67.

Владимир Никонов родился в Москве, окончил Московское хореографическое училище и в 1957-1978 годах был солистом Большого театра. Исполнял основные партии в «Жизели», «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте».