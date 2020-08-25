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Судьба Белоруссии. Главное

Скончался Владимир Никонов 

Мария Иванова и ещё 3 9 минут назад
Умер Владимир Никонов
Фото: РИА Новости
Народный артист России, бывший солист Большого театра Владимир Никонов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе Большого театра рассказали, что Никонов скончался 25 августа в московской больнице номер 67.
Владимир Никонов родился в Москве, окончил Московское хореографическое училище и в 1957-1978 годах был солистом Большого театра. Исполнял основные партии в «Жизели», «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте».
С 1978 года стал педагогом-репетитором, среди его учеников — Виктор Барыкин, Валерий Анисимов, Денис Матвиенко, Давид Мотта Соарес и многие другие. Оба сына Никонова также стали артистами балета.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе стало известно о смерти балерины Ирины Савельевой. Народной артистка Белоруссии скончалась на 89-м году жизни.
Общество , Ирина Савельева , Виктор Барыкин , Владимир Никонов , Валерий Анисимов , Денис Матвиенко
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