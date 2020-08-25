В Петербурге коронавирус «заперли в клетке» 

В Санкт-Петербурге установили памятник «победе над коронавирусом». В основе концепции лежала идея заключения его под стражу силами врачей и ученых. Об этом сообщается в сообществе «Красногвардейский LIVE» в социальной сети «ВКонтакте».
Конструкцию установили рядом с молодежным центром «Квадрат». Автором инсталляции выступил стрит-арт-художник Alex Ko.
«Символически заперев вирус в клетке, мы предотвращаем его свободное перемещение. Дай Бог это поможет!» — сказал он.
Работа над памятником велась несколько месяцев. В настоящее время арт-объект находится по адресу: улица Передовиков, дом 16, корпус 2.
Ранее стало известно, что трем врачам из Оренбурга, борющимся с коронавирусом, местные бизнесмены подарили квартиры. «Каждый день они рискуют своим здоровьем ради других. Спасибо вам огромное от всех оренбуржцев», — сказал губернатор Денис Паслер.