В июле Малышева улетала в Нью-Йорк, чтобы встретиться с родственниками. Оба сына специалиста живут в США. У старшего, Игоря было двое детей: пятилетний Игорь и двухлетний Артур, а недавно родилась дочь. Игорь работает в госпитале. Младший, Василий окончил юридическую школу и также проживает в Нью-Йорке.