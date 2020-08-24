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«Ваше величество»: умер последний из «Трех толстяков» 

Газета.Ru 1 час назад
«Ваше величество»: умер последний из «Трех толстяков»
Фото: кадр из фильма
Актер Борис Христофоров, прославившийся благодаря роли одного из главных злодеев в фильме «Три толстяка», умер в возрасте 89 лет, его тело было найдено в московской квартире, обстоятельства смерти мужчины выясняются. Артист вел закрытый образ жизни, единственной его киноролью, кроме экранизации сказки Юрия Олеши, стал эпизод в комедии «Свадьба в Малиновке».
Советский актер Борис Христофоров был найден мертвым в квартире на Большой пионерской улице в Москве 22 августа в возрасте 89 лет, сообщили СМИ. Обстоятельства его смерти выясняются.
Борис Христофоров родился во Владикавказе 1 июня 1931 года. Основной успех как актеру ему принесла роль одного из главных антагонистов в фильме Алексея Баталова и Иосифа Шапиро «Три толстяка» 1966 года. Христофоров сыграл одного из трех злодеев-правителей сказочной страны из сказки писателя Юрия Олеши вместе с Евгением Моргуновым и Сергеем Кулагиным.
Несмотря на то, что все трое актеров изначально подбирались на роли из-за своей упитанности, их физическая форма показалась недостаточно выразительной Баталову и он дал Христофорову, Моргунову и Кулагину задание сесть на специальную антидиету, чтобы к началу съемок быть в нужном состоянии.
В их рацион входило много мучного и сладкого, картошка и макароны, однако несмотря на все усилия, добиться требуемых параметров не удалось, поэтому костюмеры использовали специальные «утолщающие» накладки для создания нужных образов.
В сказке Олеши не было указано место действия, поэтому отсутствовали и указания на особый статус в обществе его правителей. Чтобы обозначить их «политическую» принадлежность, создатели фильма решили, что остальные герои будут обращаться к ним в дореволюционном стиле — «ваше величество».
Оба «коллеги» Христофорова по экранному титулу — и Моргунов, и Кулагин — были удостоены звания заслуженных артистов РСФСР, однако сам актер вел закрытый образ жизни. Единственной ролью, которую он сыграл кроме фильма Баталова, стал эпизод в комедии 1967 года «Свадьба в Малиновке».
Схожая судьба ожидала и двух других звезд фильма — Петра Артемьева, сыгравшего роль наследника Тутти, а также Лины Бракните, исполнившей циркачку Суок.
На момент начала работы над фильмом Артемьеву было 12 лет. Когда юноша узнал, что прошел пробы и теперь должен будет соблюдать жесткий съемочный режим, он расстроился, так как планировал провести лето совсем по-другому.
Несмотря на удовольствие от съемок, последовавшая за премьерой слава ему не понравилась, и свое будущее Артемьев с кино связывать не стал.

«Окончил филологический факультет Ленинградского университета, работал учителем. Нигде больше не снимался. Приглашали, но после «Трех толстяков» надо было нагонять в школе. Когда пришло время поступать куда-то, решил, что серьезное образование важнее. Но ближе к пятидесяти вдруг опять захотел побыть актером. Несколько лет играл в самодеятельном театре», — рассказывал он позднее.

Не слишком долгой оказалась и актерская карьера Бракните. К моменту съемок «Трех толстяков» у 13-летней девочки уже была за плечами главная роль в фильме «Девочка и Эхо». На следующий год она получила премию за лучшую роль в фильме «Дубравка» на кинофестивале в Вильнюсе, однако после этого она снялась лишь в двух фильмах.

«Когда окончила школу, то обрадовалась в первую очередь не аттестату, а тому, что я теперь — взрослый человек и никто меня больше не заставит сниматься. Наверное, я просто пресытилась этой профессией. Мама не стала оказывать на меня давление. Не скрою, мысль пойти в театральный у меня была. Ведь, снявшись в пяти картинах, я набралась опыта», — вспоминала она.

По словам бывшей актрисы, она не хотела покидать дом, чего требовало от нее поступление во ВГИК, поэтому она поступила на исторический факультет Вильнюсского университета, по окончании которого она 20 лет проработала в библиотеке Института истории Академии наук Литвы.
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Комментарии
Общество , Алексей Баталов , Евгений Моргунов , Иосиф Шапиро , Лина Бракните , Юрий Олеша , Петр Артемьев , Борис Христофоров , Сергей Кулагин , РАН , Владикавказ , Москва
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