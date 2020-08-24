«Ваше величество»: умер последний из «Трех толстяков» 

Актер Борис Христофоров , прославившийся благодаря роли одного из главных злодеев в фильме «Три толстяка», умер в возрасте 89 лет, его тело было найдено в московской квартире, обстоятельства смерти мужчины выясняются. Артист вел закрытый образ жизни, единственной его киноролью, кроме экранизации сказки Юрия Олеши , стал эпизод в комедии «Свадьба в Малиновке».

Советский актер Борис Христофоров был найден мертвым в квартире на Большой пионерской улице в Москве 22 августа в возрасте 89 лет, сообщили СМИ. Обстоятельства его смерти выясняются.

Несмотря на то, что все трое актеров изначально подбирались на роли из-за своей упитанности, их физическая форма показалась недостаточно выразительной Баталову и он дал Христофорову, Моргунову и Кулагину задание сесть на специальную антидиету, чтобы к началу съемок быть в нужном состоянии.

В их рацион входило много мучного и сладкого, картошка и макароны, однако несмотря на все усилия, добиться требуемых параметров не удалось, поэтому костюмеры использовали специальные «утолщающие» накладки для создания нужных образов.

В сказке Олеши не было указано место действия, поэтому отсутствовали и указания на особый статус в обществе его правителей. Чтобы обозначить их «политическую» принадлежность, создатели фильма решили, что остальные герои будут обращаться к ним в дореволюционном стиле — «ваше величество».

Оба «коллеги» Христофорова по экранному титулу — и Моргунов, и Кулагин — были удостоены звания заслуженных артистов РСФСР, однако сам актер вел закрытый образ жизни. Единственной ролью, которую он сыграл кроме фильма Баталова, стал эпизод в комедии 1967 года «Свадьба в Малиновке».

Схожая судьба ожидала и двух других звезд фильма — Петра Артемьева , сыгравшего роль наследника Тутти, а также Лины Бракните , исполнившей циркачку Суок.

На момент начала работы над фильмом Артемьеву было 12 лет. Когда юноша узнал, что прошел пробы и теперь должен будет соблюдать жесткий съемочный режим, он расстроился, так как планировал провести лето совсем по-другому.

Несмотря на удовольствие от съемок, последовавшая за премьерой слава ему не понравилась, и свое будущее Артемьев с кино связывать не стал.

«Окончил филологический факультет Ленинградского университета, работал учителем. Нигде больше не снимался. Приглашали, но после «Трех толстяков» надо было нагонять в школе. Когда пришло время поступать куда-то, решил, что серьезное образование важнее. Но ближе к пятидесяти вдруг опять захотел побыть актером. Несколько лет играл в самодеятельном театре», — рассказывал он позднее.

Не слишком долгой оказалась и актерская карьера Бракните. К моменту съемок «Трех толстяков» у 13-летней девочки уже была за плечами главная роль в фильме «Девочка и Эхо». На следующий год она получила премию за лучшую роль в фильме «Дубравка» на кинофестивале в Вильнюсе, однако после этого она снялась лишь в двух фильмах.

«Когда окончила школу, то обрадовалась в первую очередь не аттестату, а тому, что я теперь — взрослый человек и никто меня больше не заставит сниматься. Наверное, я просто пресытилась этой профессией. Мама не стала оказывать на меня давление. Не скрою, мысль пойти в театральный у меня была. Ведь, снявшись в пяти картинах, я набралась опыта», — вспоминала она.