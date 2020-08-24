Что стало с «Любовницей №1» Моникой Левински 

Моника Левински появилась на свет 23 июля 1973 года в Сан-Франциско . Ее отец родился в семье немецких евреев, мать — в семье литовских евреев, а СМИ писали, что родственники Левински жили и в Витебской области Белоруссии

Левински получила диплом по психологии, в 1996 году попала на стажировку в Вашингтон, где и познакомилась с Клинтоном. Их роман начался, когда Левински перешла в Пентагон , но встречались они в Белом доме, иногда даже в Овальном кабинете — рабочей комнате президентов США

О своих отношениях с Клинтоном Левински рассказывала приятельнице, та записала их разговоры и передали их независимому прокурору. Прокурор допросил Левински, та призналась в связях с женатым президентом и даже предоставила вещественное доказательство — синее платье со следами спермы.

Сначала Клинтон заявлял, что у них с Левински не было секса, но затем признал, что имел с ней «недопустимые сексуальные отношения». Палата представителей США возбудила дело об отрешении Клинтона от должности по обвинению в лжесвидетельстве. Однако он не признал себя виновным: по словам президента, он не относил оральный секс к «сексуальным отношениям».

Зимой 1999 года дело об импичменте рассмотрел Сенат США , отправить Клинтона в отставку не удалось и он остался президентом до конца своего срока — 20 января 2001 года.

Левински на фоне этих разбирательств стала одной из самых популярных женщин в мире, ей посвятили множество юмористических материалов, устроили травлю в СМИ. Она публично попросила прощения за связь с Клинтоном, но спасти свою политическую карьеру не смогла.

Позже она увлеклась вязанием, написала автобиографию, немного поработала на телевидении и основала компанию по производству сумок. С 2014 года Левински начала активно бороться с интернет-травлей. О своей личной жизни она ничего не рассказывает.

Как сообщал «Рамблер», в своей колонке для Vanity Fair 2014 года Левински в очередной раз принесла извинения за старую историю.

«Я глубоко сожалею о том, что произошло между мной и президентом Клинтоном. Позвольте мне сказать это еще раз: «Я. Глубоко. Сожалею. О том. Что случилось», — написала она.

По словам Левински, после скандала ей поступали «предложения на десять миллионов долларов», но она отказалась на этом зарабатывать.