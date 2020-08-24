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Белоруссия в огне. Главное

Что стало с «Любовницей №1» Моникой Левински 

Александр Котлеткин 1 час назад
Моника Левински появилась на свет 23 июля 1973 года в Сан-Франциско. Ее отец родился в семье немецких евреев, мать — в семье литовских евреев, а СМИ писали, что родственники Левински жили и в Витебской области Белоруссии.
Левински получила диплом по психологии, в 1996 году попала на стажировку в Вашингтон, где и познакомилась с Клинтоном. Их роман начался, когда Левински перешла в Пентагон, но встречались они в Белом доме, иногда даже в Овальном кабинете — рабочей комнате президентов США.
О своих отношениях с Клинтоном Левински рассказывала приятельнице, та записала их разговоры и передали их независимому прокурору. Прокурор допросил Левински, та призналась в связях с женатым президентом и даже предоставила вещественное доказательство — синее платье со следами спермы.
Сначала Клинтон заявлял, что у них с Левински не было секса, но затем признал, что имел с ней «недопустимые сексуальные отношения». Палата представителей США возбудила дело об отрешении Клинтона от должности по обвинению в лжесвидетельстве. Однако он не признал себя виновным: по словам президента, он не относил оральный секс к «сексуальным отношениям».
Зимой 1999 года дело об импичменте рассмотрел Сенат США, отправить Клинтона в отставку не удалось и он остался президентом до конца своего срока — 20 января 2001 года.
Левински на фоне этих разбирательств стала одной из самых популярных женщин в мире, ей посвятили множество юмористических материалов, устроили травлю в СМИ. Она публично попросила прощения за связь с Клинтоном, но спасти свою политическую карьеру не смогла.
Позже она увлеклась вязанием, написала автобиографию, немного поработала на телевидении и основала компанию по производству сумок. С 2014 года Левински начала активно бороться с интернет-травлей. О своей личной жизни она ничего не рассказывает.
Как сообщал «Рамблер», в своей колонке для Vanity Fair 2014 года Левински в очередной раз принесла извинения за старую историю.
«Я глубоко сожалею о том, что произошло между мной и президентом Клинтоном. Позвольте мне сказать это еще раз: «Я. Глубоко. Сожалею. О том. Что случилось», — написала она.
По словам Левински, после скандала ей поступали «предложения на десять миллионов долларов», но она отказалась на этом зарабатывать.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Комментарии 6
Общество , Фото , Моника Левински , Пентагон , Сенат США , Сан-Франциско , США
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