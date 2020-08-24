Пользователь Twitter под ником 25% — Roman заявил об «экологической катастрофе» в Крыму . В подтверждение своих слов он опубликовал видео с обмелевшей рекой Салгир.

Автор ролика рассказал, что вырос в этих местах. По его словам, такой реку он никогда не видел.

«Осталось две каких-то небольших лужи, соответствующий запах. Я, конечно, сильно удивлен, в данном месте всегда было много воды. Офигеть, просто высохла река», — сказал он.

Видео собрало почти 400 лайков и 200 комментариев, в основном от украинских пользователей.

«Нет там никакой «ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ» крым это пустыня, канал с материка искусственный, крым превратился в то чем он был до прихода туда украинцев. В конце концов воду можно опреснять, в море воды много, так делает Израиль. Но русские не израильтяне», — написал пользователь kozats’ka rada (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.

В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Лето 2020-го выдалось особенно засушливым. Командующий украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что флот страны начал готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, Россия может попытаться прорваться на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Однако к 9 августа российские военные провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Они проложили 15 линий трубопровода длиною более чем в 900 километров. Благодаря этому в Симферопольское водохранилище, обмелевшее из-за засухи будет поступать до 50 тысяч кубометров воды в сутки.