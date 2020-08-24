Немецкие медики оценили состояние Навального

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В омской больнице сообщили, что немецкие медики называют состояние Навального стабильным 

ТАСС 14 минут назад
Врачи немецкой клиники, куда на лечение 22 августа был доставлен блогер Алексей Навальный, оценивают его состояние как стабильное, сообщил в понедельник журналистам главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский.

"Они [врачи клиники "Шарите"] благодарят, что мы за него беспокоимся, говорят, что его состояние стабильное, что будут очень рады нас информировать о его состоянии здоровья", — сказал Мураховский.

Главврач опроверг информацию о том, что омские медики и руководство БСМП-1 якобы препятствовали общению родственников Навального с врачами из Германии, которые осматривали пациента в местной больнице. "Это волеизъявление немецких коллег, они не желали ни с кем разговаривать, они сели в транспорт и уехали" — сказал Мураховский.
"Жизнь пациенту удалось спасти"
21 августа супруга Навального Юлия заявила журналистам, что медики омской больницы не дали возможности его родственникам пообщаться с немецкими врачами после того, как они осмотрели пациента.
20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром на 22 августа его транспортировали на лечение в Германию.
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Общество , Видео , Алексей Навальный
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