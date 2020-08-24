Немецкие медики оценили состояние Навального

Врачи немецкой клиники, куда на лечение 22 августа был доставлен блогер Алексей Навальный , оценивают его состояние как стабильное, сообщил в понедельник журналистам главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский.

"Они [врачи клиники "Шарите"] благодарят, что мы за него беспокоимся, говорят, что его состояние стабильное, что будут очень рады нас информировать о его состоянии здоровья", — сказал Мураховский.

Главврач опроверг информацию о том, что омские медики и руководство БСМП-1 якобы препятствовали общению родственников Навального с врачами из Германии, которые осматривали пациента в местной больнице. "Это волеизъявление немецких коллег, они не желали ни с кем разговаривать, они сели в транспорт и уехали" — сказал Мураховский.

21 августа супруга Навального Юлия заявила журналистам, что медики омской больницы не дали возможности его родственникам пообщаться с немецкими врачами после того, как они осмотрели пациента.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром на 22 августа его транспортировали на лечение в Германию.