Пока вы спали: жизнь туристов в Крыму под угрозой 

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Крымские спасатели вынуждены вырубать туристов из кустов ежевики, снимать со скал, выводить из Чертова ущелья, доставать из пятиметровой шахты заброшенной Крымской атомной электростанции и искать в лесу. Об этом пишет «Свободная Пресса».

«Сотрудники наших подразделений около 90 раз выезжали в горы для поиска и спасения гостей с материка. Только по официальным данным за полтора последних месяца удалось спасти 170 человек. Цифры погибших тоже велики. Причем абсолютное большинство происшествий в горно-лесной зоне случается по халатности туристов», — рассказал замначальника республиканского управления МЧС Владимир Мельников, призвав быть максимально осторожными в Крыму.

Центробанк России выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей. Об этом со ссылкой на подразделение регулятора ФинЦЕРТ пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, причиной проблемы стала уязвимость в системе защиты банков. Мошенники смогли получить данные счетов клиентов, используя метод перебора. После чего запустили приложение в режиме отладки, авторизовавшись как клиент, отправили запрос на перевод средств, но перед совершением перевода вместо своего счета указал номер счета другого клиента этого банка. В ЦБ подчеркнули, что брешь была быстро устранена, не уточнив, о каком именно банке шла речь.

Согласно данным исследования «Ромир», резко вырос объем свободных денег, остающихся в распоряжении российских семей после покупки товаров повседневного спроса. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно исследованию, индекс «свободных денег» в мае равнялся 17,7 тыс. рублей, в июне — 24,9 тыс., а в июле вырос до 28,3 тыс. рублей. Таким образом, за месяц таких средств стало больше на 13,7%, а за год этот показатель составил 7,2%. При этом эксперты отмечают, что россияне, пережив самоизоляцию, стали больше экономить на еде, стараясь накопить «подушку безопасности». Однако, по их словам, сбережения не идут в экономику, что оттягивает темпы ее восстановления, равно как и прежнего уровня жизни людей.

Политический кризис в Белоруссии может стать причиной для вмешательства России в дела соседней страны и попытки создания союзного государства. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Издание отмечает, что, введя войска в случае усиления протестов против действующего президента Александра Лукашенко , Россия или страны ОДКБ смогут добиться создания «марионеточного правительства» и «станут представлять угрозу для трех стран — членов НАТО (Латвии, Литвы и Польши)». При этом, по мнению автора статьи, президенту США стоит ясно дать понять, что такие действия «даром не пройдут», и что западные страны «никогда не признают принудительный „союз“ Белоруссии с Россией».

По мнению экспертов, сейчас нет предпосылок для резкого роста курса американской и европейской валют, и россиянам выгоднее хранить сбережения в рублях. Об этом пишет URA.RU.